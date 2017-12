Lutador de MMA é nocauteado e apanha da mãe no octógono; veja

O lutador russo Viktor Kichigin foi nocauteado por Ruslan Yamanbaev, no segundo round do evento MMA Fight Nights Global 67, ocorrido na última quinta-feira. Mas a derrota não foi a pior parte da noite do jovem lutador.

Após perder a luta, Kichigin ainda teve que enfrentar a fúria de sua mãe que "invadiu" o octógono. Indignada com a derrota do filho, a mãe gritou e deu até uns tapas no rosto do garoto que estava sentado no chão ainda meio grogue.

Viktor Kichigin tem um cartel de 15 lutas, com 10 triunfos e cinco derrotas.