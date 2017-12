Lutador de MMA faz 'greve de sexo' antes de luta: 'Minha namorada não está feliz'

Em início de carreira no MMA, Aaron Chalmers realmente está levando a sério sua nova vida profissional. Empreparação para sua segunda luta profissional, o inglês até mesmo abriu mão de relações sexuais para se concentrar unicamente em seu adversário.

O atleta, que estreou na categoria superando Greg Jenkins, no mês de maio, tem uma nova luta em setembro, ainda sem adversário definido, mas já vive rotina totalmente voltada ao combate, com uma dieta limpa, sem bebidas alcoólicas e muitas horas de treino. Além disso, ele decidiu que nas duas semanas que antecederem a luta, ele não fará sexo com a namorada, Talia Oatway.

Roll on out next holiday ❤ Uma publicação compartilhada por Aaron ☺ (@aaroncgshore) em Jul 20, 2017 às 10:49 PDT

"Eu não estou permitindo nada de sexo por duas semanas, estou levando a sério. Eu disse à minha namorada e ela não ficou muito satisfeita com tudo isso!", contou ao jornal "The Sun". "Há muitos sacrifícios que você precisa fazer e este é um deles".

Road trips with the missus are always fun ❤️ Uma publicação compartilhada por Aaron ☺ (@aaroncgshore) em Ago 8, 2017 às 9:38 PDT

Apesar de parecer uma medida drástica, isso não é novidade no mundo das lutas. O ex-campeão mundial de Peso-pesado David Haye chegava a ficar até seis semanas sem fazer sexo com sua companheira antes de uma grande luta.