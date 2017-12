Lutador de MMA finaliza rival com golpe inspirado na luta livre; veja

Inspirado nos movimentos de luta livre, o peso-leve inglês Jonno Mears finalizou Aaron Jones, no último sábado, 30, com o movimento conhecido como "Boston Crab", adaptado para o "Walls of Jericho" (criado pela estrela do WWE, Chris Jericho).

Em luta válida pelo Full Contact Contender 1, o inglês colocou o rival com o peito no chão, sentou em suas costas e puxou as duas pernas dele simultaneamente para aplicar uma chave nunca vista antes em uma luta de MMA.

O próprio Jericho, ao saber da finalização, não se conteve e fez graça em sua conta no Twitter: “Vejam, a Walls of Jericho realmente funciona!”

Essa foi apenas a segunda luta profissional de Mears. O atleta fez sua estreia no esporte em junho passado, quando nocauteou Will Cairns com apenas 23 segundos de luta.