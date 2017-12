Lutador de MMA finge cumprimentar e nocauteia adversário

Não é uma regra, mas antes das lutas de MMA, os adversários se cumprimentam tocando as luvas. E durante esse movimento é recomendado que eles não se ataquem, para evitar um golpe surpresa. Entretanto, não há nada que impeça que um dos lutadores quebre essa "regra".

E foi exatamente o que fez o russo Ibragim Khalilov contra Bakhtiyar Barotov, do Tadjiquistão, em duelo válido pelo WBK 22. Khalilov fingiu que iria cumprimentar o adversário, mas aproveitou que ele estava com a guarda baixa para acertar soco no queixo e mandar seu oponente para a lona.