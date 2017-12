Lutador de MMA nocauteia adversário em apenas 4 segundos; assista

Um dos combates mais rápidos da história do MMA aconteceu neste fim de semana no campeonato amador Pyramid Fights 2. Assim que o árbitro autorizou o início da luta, o policial Jordan Fowler derrubou Dylan Goforth, com um chute alto, quando o relógio marcava apenas 4 segundos de duelo, e estabeleceu novo recorde de nocaute mais rápido do estado do Arkansas, nos Estados Unidos.

Fowler possui agora um cartel de quatro vitórias e sete derrotas, enquanto seu adversário ostenta dois triunfos e dois reveses.