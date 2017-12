Lutador de MMA nocauteia mestre chinês de kung fu em apenas 10 segundos; assista

Era para ser um aguardado combate entre um mestre chinês do kung fu e um campeão de MMA, mas acabou em frustração. Em apenas 10 segundos, o lutador de MMA Xu Xiaodong nocauteou o professor da técnica milenar Wei Li. A luta, que foi criticada por muitos fãs de ambas as modalidades, ocorreu em abril, em Chengdu.

Segundo a Agência EFE o evento, criou grande expectativa como símbolo de um combate entre modernas e antigas formas de luta - e ainda mais do que isso, um dos pilares da cultura chinesa, como é considerado o kung fu. Xu já tinha dito, antes da luta, que sua intenção era demonstrar que as formas clássicas de artes marciais chinesas eram "uma fraude" e que "acabaria com elas".

Depois da vitória, ele desafiou qualquer praticante de kung fu a lutar com ele, sugerindo um prêmio de 1,2 milhão de yuans (R$ 555 mil). Já o derrotado Wei minimizou o fato, dizendo que teria escolhido um calçado ruim que o fez escorregar. "O kung fu nasceu como uma arte de defesa, mas agora é mais um instrumento de manutenção da saúde, efetivo contra as doenças crônicas", tentou contemporizar o perdedor.

O combate gerou um grande debate nas redes sociais chinesas. Muitos, incluindo lutadores de MMA, disseram que foi apenas uma exibição sem qualquer validade. "Foi apenas um show onde um louco bateu em um tolo", afirmou o praticante de MMA Liu Wenquin.

Confira o vídeo da luta: