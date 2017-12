Lutador de MMA que já venceu McGregor põe calção da luta à venda

Com uma carreira discreta no MMA, o lituano Artemij Sitenkov pode se orgulhar de um feito: ele derrotou o irlandês e atual campeão dos leves do UFC Conor McGregor, num evento de luta em 2008, o Cage of Truth 3, realizado em Dublin, na Irlanda.

Agora, com a proximidade do combate de boxe entre McGregor e o multicampeão de boxe norte-americano Floyd Mayweather - a luta milionária será neste sábado, nos Estados Unidos - Sitenkov vai leiloar o calção utilizado por ele naquele combate na internet. A renda será destinada para caridade. As informações são do portal MMA Fighting.

"Eu acabei de encontrar (o short) no meu closet, e é aquele que usei para derrotar McGregor. Desde que eu me envolvi com a caridade, peguei algumas crianças do orfanato para treiná-las de graça. Eu não tenho muito dinheiro e, de alguma maneira, a ideia surgiu. Acho que pode ser legal", disse.

O lituano, que lembra detalhes do combate, realizado em local pequeno e apertado, e ainda por cima em território inimigo, casa de McGregor, garante que o irlandês é um lutador "normal", que conseguiu alcançar seus objetivos. Ele aposta que Mayweather vai derrotar o irlandês com facilidade.

"Não acho que McGregor tenha chance contra Floyd Mayweather em uma luta de boxe, mas já que é a luta do dinheiro, como todos chamam, não acho que vão deixar Floyd derrotá-lo instantaneamente", afirma.