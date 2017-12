Lutador de MMA treina esposa com filho pendurado nas costas; veja

Walel Watson, peso-galo (61 kg) do Brave Combat, colocou toda a família para treinar. Com o pequeno Khalel, de nove meses, pendurado em suas costas, o norte-americano fez um vídeo onde aparece auxiliando sua esposa em um treino de muay thai. E o pequenino Khalel parece não se importar com as várias chacoalhadas e pulos que os movimentos do seu pai proporcionam.

Com passagem pelo UFC, Watson fez sua última luta de MMA no Brasil, quando perdeu para Felipe Efrain por nocaute no Brave 3, em março deste ano.