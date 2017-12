Lutador de MMA vomita durante combate e é desclassificado; assista

No último mês, chamou muita atenção a desagradável situação em que passou Justine Kish, que defecou no octógono do UFC durante luta contra Felice Herrig. Porém, não foi só ela que passou vergonha. Jesse Reasoner, que participava de um evento de MMA, acabou vomitando e foi desclassificado.

O pior é que o atleta vinha bem na luta e dominava completamente Sean Needham, seu adversário do KOP 57 e caminhava para uma vitória. Porém, não aguentou e acabou vomitando dentro do cage já na parte final do combate.

O árbitro, seguindo uma recomendação da Associação de Comissões de Boxe e de Esportes de Combate, encerrou a luta, aplicando uma derrota por desclassificação e dando à Needham sua primeira vitória na carreira.