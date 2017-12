Lutador de muay thai sofre afundamento de crânio após cotovelada; veja

Em sua estreia no muay thai, um lutador francês sofreu uma grave lesão em combate realizado no Estádio de Patong, na Tailândia. Conhecido como Jeremy, o jovem teve de fazer uma cirurgia em sua testa após levar cotovelada que causou um afundamento no seu crânio.

Surpreendentemente, ele não parou de lutar imediatamente e continuou a luta até o árbitro decidir encerrar o combate. A cirurgia do lutador francês foi um sucesso. Ele teve uma placa de titânio instalada no crânio para corrigir a fratura e já deixou o hospital.

"Sem lesão cerebral", comemorou seu amigo, o também lutador Jonny Betts, que divulgou as imagens da lesão e da recuperação do atleta em seu Instagram

