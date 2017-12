Lutador de sumô nocauteia adversário no primeiro segundo de luta

A luta de sumô entre os competidores Musashikuni Mamu e Tomisakae Ryutaro foi definida no primeiro golpe. Mamu, de 144kg, tinha pela frente um adversário muito mais leve, Ryutaro, de 109 kg. Com o braço, o grandalhão atingiu o rosto de seu oponente que desabou. Ryutaro tentou voltar a luta, mas caiu novamente e o juiz acerrou o duelo.

A forma como Mamu nocauteou o adversário chama atenção, mas o golpe é permitido no sumô. A técnica, chamada de kachiage, permite que um lutador desestabilize o rival aplicando golpes potentes com os braços flexionados sobre o queixo e o tronco do oponente.