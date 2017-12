Lutador deixa rival desacordado com joelhada, durante evento em Curitiba

A terceira edição do torneio Katana Fight, realizado no último sábado, em Curitiba, contou com um nocaute impressionante. O golpe ainda foi aprovado por Wanderlei Silva, que estava na plateia do evento.

A apenas dez segundos do segundo round, o baiano Edilson Teixeira acertou em cheio uma joelhada no queixo do paranaense Richard Godoy, que caiu desacordado no chão. Teixeira ainda partiu para cima do adversário, mas como ele não esboçou qualquer reação para se defender, o árbitro Junior da Silva interrompeu o combate e declarou o lutador de Feira de Santana como o vencedor.