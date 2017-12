Lutador do Bellator fica com 'marca de Jordan' na testa após joelhada

Derek Campos e Brandon Girtz se enfrentaram pela terceira vez neste fim de semana e dessa vez foi o ‘Stallion’ que saiu com o braço erguido do cage. Após dois rounds de batalha, a luta foi encerrada devido a um corte profundo na testa de Girtz, depois de uma joelhada no primeiro assalto. Como o ferimento não parava de sangrar, Campos foi declarado vencedor por nocaute técnico.

O corte impressionante na testa de Girtz foi comparada nas redes sociais ao logo "Jumpman", inspirada na famosa enterrada de Michael Jordan saltando da linha de lance livre, que viraria a marca de sua linha de tênis e roupas.