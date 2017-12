'Estou treinando boxe com leão', diz lutador russo do UFC

Em entrevista concedida ao site TMZ, o lutador Khabib Nurmagomedov revelou método insano de treino. O russo ficou conhecido na internet após publicar um vídeo em que treina wrestling com urso, quando tinha apenas 9 anos de idade. Em um desses treinos, machucou o ligamento cruzado do joelho, o que serviu de motivação para mudar seu parceiro de treino. "Estou lutando boxe com leões. Agora tenho diferentes planos", disse.

Impossível precisar a efetividade desses treinos, o fato é que Nurmagomedov faz bonito dentro do octógono, com uma carreira invicta e 24 vitórias. Esse retrospecto positivo faz com que ele seja um dos mais cotados para enfrentar Conor Mcgregor, primeiro lutador da história do UFC a ostentar dois cinturões simultaneamente, o dos penas e leves.