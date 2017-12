Lutador do UFC ajuda moradores afetados pela tempestade em Houston

A cidade americana de Houston sofre com as inundações provocadas pela tempestade tropical Harvey, que deixou mais de 30 mil desabrigados. Vendo a situação de alguns moradores, o peso-pesado do UFC Derrick Lewis decidiu sair às ruas para ajudar as pessoas.

Em suas redes sociais, o lutador publicou imagens e vídeos dele auxiliando moradores a atravessar uma avenida que se transformou em um rio, após as fortes chuvas que atingiram a região. Lewis estacionou uma grande caminhonete próximo do local e resgatou as pessoas e seus pertences.

"É bom ajudar as pessoas", escreveu em seu Twitter. "As crianças estão bem", comentou em outro vídeo.

O próximo desafio de Derrick Lewis será a luta contra o ex-campeão Fabricio Werdum, no dia 7 de outubro, pelo UFC 216, que deverá acontecer no T-Mobile Arena, em Las Vegas.