Lutador do UFC comemora sucesso em estreia como 'ring boy'

A 28ª edição do Invicta FC, realizada no último sábado (24), marcou a conquista do cinturão peso palha pela brasileira Virna Jandiroba. Mas não foi somente a atleta baiana que se destacou no show. Fora da área de combate, o lutador do UFC Elias Theodorou também chamou a atenção. O canadense fez sua estreia no evento como 'ring boy' e comemorou o sucesso do debute através das redes sociais (veja o vídeo abaixo).

“Tive um momento maravilhoso em minha estreia no Invicta. Agradeço verdadeiramente aqueles que ajudaram nesse caminho. Obrigado Shannon Knapp (presidente do Invicta) pela oportunidade, Natasha Kingsbury e Jess Mao (as ring girls do evento) por me mostrarem o caminho, e todo mundo que assistiu. Mais importante, respeito para todas as competidoras. Vocês foram as verdadeiras estrelas da noite. Uma ótima noite para o MMA feminino”, escreveu Theodorou em sua conta no Instagram.

Elias Theodorou tem um histórico profissional de 14 vitórias e duas derrotas. Ele lutou pela última vez em novembro do ano passado, na Austrália, quando venceu Daniel Kelly.

Lutador do UFC se aventura como ring boy no Invicta