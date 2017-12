Lutador discorda da própria vitória e pede que UFC não demita rival

Conor McGregor, José Aldo, Chael Sonnen, Anderson Silva e Jon Jones são alguns dos exemplos dos grande falastrões do UFC. É difícil pensar no torneio sem relacionar àquele jogo de provocações e rivalidade criado antes, durante e depois dos eventos. Mas Joe Lauzon está aqui para provar que toda regra tem uma exceção.

Ainda no octógono, o americano discordou da vitória por pontos concedida a ele sobre Marcin Held, no útlimo domingo. Além disso, ele já avisou que fará campanha para que o polonês não seja demitido do UFC, risco que o rival corre por ter perdido as duas lutas que fez até aqui no torneio. "Isso é uma merda. É realmente um começo ruim, 0-2, mas ele é muito bom, de verdade. Eu vou atormentar Sean Shelby (matchmaker do UFC): 'você tem que mantê-lo conosco. Ele é muito, muito bom", disse Lauzon ao MMA Junkie, na zona mista do UFC Fight Night: Rodríguez vs. Penn, disputado em Phoenix, no Arizona.

Lauzon ainda declarou que se sentiu mal pela vitória. "É ótimo que tenha ganho o dinheiro, mas eu acreditei completamente que ele ganhou a luta. Honestamente, me sinto culpado."