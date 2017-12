Lutador do UFC estima ter ajudado 100 pessoas em tempestade de Houston

A cidade norte-americana de Houston está sofrendo com as inundações provocadas pela tempestade tropical Harvey, que deixou mais de 30 mil desabrigados. Vendo a situação de alguns moradores, o peso-pesado do UFC Derrick Lewis decidiu sair às ruas para ajudar as pessoas.

"Eu e minha esposa estávamos assistindo jornal e ouvimos que os policiais não iriam lá. O único jeito que eles iriam sair é em situação de vida ou morte. Vi aquilo e realmente não gostei, então fui tentar ajudar o máximo de pessoas que eu podia”, afirmou Lewis, em entrevista à ESPN, antes de dizer que calcula ter ajudado mais de 100 pessoas.

Segundo Lewis, ele e seus amigos ainda pretendem continuar seguindo o furacão na intenção de manter a boa ação.