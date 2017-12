Lutador do UFC perde medalha de ouro e sofre queimaduras em incêndio

Um incêndio que se espalhou pela Califórnia resultou em danos físicos e materiais para o peso mosca do UFC Henry Cejudo. O lutador perdeu sua medalha de ouro olímpica, conquistada no wrestling em Pequim-2008, além de ter sofrido queimaduras no pé por conta do fogo que se espalhou pela região norte do estado norte-americano.

Informações iniciais deram conta de que ele quebrou o tornozelo ao escapar do fogo em um hotel na cidade de Santa Rosa, mas Cejudo negou a lesão em contato com o site norte-americano MMA Fighting. Treinador de wrestling do norte-americano, Eric Albarracin usou suas redes sociais para falar sobre o ocorrido.

"Henry estava fazendo um evento de caridade no Norte da Califórnia e dormindo no hotel quando aparentemente seu hotel inteiro pegou fogo. Henry não ouviu o alarme enquanto estava dormindo e, quando acordou, o hotel inteiro já estava em chamas, e ele teve de saltar do segundo andar. Ele foi o último a evacuar o hotel e acredito que a área ao redor também estava em chamas, e ele teve de saltar algumas grades para sobreviver. Ele teve de deixar sua medalha de ouro olímpica e seu anel olímpico de ouro e diamante para trás no incêndio", relatou, adicionando que Cejudo estava em "choque" após ter sobrevivido.

Por enquanto, seu duelo contra Sergio Pettis, que está marcado para o UFC 218, no dia 2 de dezembro, segue em pé. O norte-americano se recuperou de suas primeiras derrotas no MMA, para Demetrious Johnson e Joseph Benavidez, com um nocaute no segundo round em cima do brasileiro Wilson Reis.

O incêndio florestal que se alastra pela Califórnia já vitimou ao menos 11 pessoas, enquanto centenas seguem desaparecidas. A estimativa de autoridades norte-americanas é que pelo menos 1,5 mil construções foram danificadas pelo fogo, deixando milhares de pessoas desabrigadas por toda a extensão da região Norte.