Lutador do UFC provoca rival e assusta Dana White em encarada; assista

O peso leve Tony Ferguson não parece se sentir pressionado com a proximidade de sua luta pelo título interino dos leves. Ele enfrenta Kevin Lee na luta principal do UFC 216 deste sábado (7) e fez questão de ironizar a cara feia do adversário em encarada ocorrida nesta quarta-feira (4), após o Media Day dos principais lutadores do evento.

Usando uma bolinha azul, Ferguson virou o rosto para a platéia de jornalistas após encarar Lee e ficou jogando o apetrecho, ironizando a encarada do adversário. Depois, o peso leve ainda assustou Dana White ao soltar um grito inesperado ao fim do evento. O momento foi pego por um vídeo do UFC (veja abaixo).

Na luta co-principal da noite, Demetrious Johnson enfrenta Ray Borg, em luta remarcada do UFC 215, quando Borg passou mal durante o corte de peso e o duelo foi cancelado. Os dois novamente mostraram educação e respeito e apertaram as mãos antes da encarada.

Os brasileiros envolvidos na porção principal do UFC 216 também não tiveram problemas com seus adversários. Fabricio Werdum e Derrick Lewis se cumprimentaram antes da encarada e "Vai Cavalo" chegou a abrir um sorriso ao posar para fotos com o adversário. Já a peso mosca Kalindra Faria foi simpática com a oponente Mara Romero Borella, mas mostrou seriedade na hora da encarada, voltando a sorrir apenas quando posou para os jornalistas presentes ao evento.

