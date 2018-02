Lutador do UFC rompe testículo de companheiro em treino nos EUA

Os lutadores do UFC Joe Lauzon e Devin Powell passaram por uma situação mais do que constrangedora durante um treino nos Estados Unidos. Lauzon, que se prepara para lutar, em abril, afiava os golpes no solo, quando uma joelhada rompeu os testículos do companheiro. + Luke Rockhold chega a treino montado em camelo; veja vídeo​

O acidente foi revelado pelo próprio Powell através de sua conta no Instagram. O lutador foi operado para drenar um coagulo no testículo, passa bem e ainda brincou com a situação com seu companheiro de equipe.

"Graças aos bons serviços ambulatoriais em Wells, estou pronto no hospital para a cirurgia. Chamei Joe Lauzon, praticamos joelhadas no chão e ele rompeu o meu testículo com sua força. Seu adversário não tem chance em abril... ", escreveu Powell.

"A cirurgia foi um sucesso, agora estou em recuperação. Mal posso esperar para voltar ao cage do UFC, esta será a primeira vez desde a minha última luta que vou ser forçado a descansar todo o meu corpo por vários dias seguidos. Voltarei mais forte do que nunca, não esperava essa bola curva, mas vou bater na minha recuperação", continuou o peso leve na postagem seguinte.

Por sua vez, Lauzon respondeu a mensagem apenas com um 'Eu posso explicar'.

Powell tem um cartel de oito vitórias e três derrotas como profissional. O lutador estreou no UFC em 2017 e soma duas derrotas, sendo a última para Darrell Horcher na decisão dividida dos juízes, em junho do ano passado. Já Lauzon tem um histórico de 27 vitórias e 14 derrotas. J-Lau vem de duas perdas em sequência e encara Chris Gruetzemacher no UFC 224, dia 7 de abril.