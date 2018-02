Lutador do UFC será 'ring boy' no Invicta, tradicional evento de MMA feminino

O Invicta FC, tradicional evento de MMA feminino, inovou mais uma vez. Na edição de número 28 do show, prevista para o dia 24 de março, o lutador do UFC Elias Theodorou será 'ring boy' da atração, levantando as plaquinhas nos intervalos de cada round.

+ Medeiros faz piada com árbitro brasileiro após derrota para Cerrone

+ Lutador do UFC aparece com cigarro de maconha ao lado de crianças

+ Boxeador ucraniano atravessa ringue de maneira inusitada; veja vídeo​

"As artes marciais mistas estiveram na vanguarda da igualdade (entre gêneros) de muitas formas diferentes. Você pode ver que as mulheres estão no topo de pay-per-views e vendendo milhões, e agora também comigo como o primeiro ring boy", afirmou Theodorou, ao programa 'MMA Hour'.

A aventura no Invicta FC não será a primeira vez no lutador canadense como 'ring boy'. O peso médio já fez tal função em um evento de Montreal, no início do mês.

Elas Theodorou tem um histórico profissional de 14 vitórias e duas derrotas. Ele lutou pela última vez em novembro, na Austrália, quando venceu Daniel Kelly. Assim que se aventurar como 'ring boy' no Invicta FC, o canadense deve enfrentar o brasileiro Thales Leites no UFC de Atlantic City, em 21 de abril.

Através de um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Theodorou contou como é sua preparação para o trabalho como 'ring boy'.