Lutador é atacado por espectadores após nocautear oponente desprevenido

Combate do Glory, maior torneio de kickboxing do mundo, terminou em confusão após um golpe polêmico. Realizado no último sábado em Paris, o duelo corria bem até que Murthel Groenhart conectou uma joelhada voadora e, inexplicavelmente, Harut Grigorian se virou de costas para o adversário. O holandês não pestanejou e aproveitou o momento de distração para desferir um duro gancho de direita, por trás, no queixo do adversário, que caiu apagado na lona.

Revoltados, dois torcedores invadiram o ringue e agrediram com socos o vencedor da luta. Membros de sua equipe e seguranças da arena intervieram em seguida e retiraram os invasores do local.

O golpe de Groenhart não foi considerado ilegal, já que o árbitro não havia interrompido a luta. Treinador do armênio, Nicky Hemmers também inocentou o lutador adversário de ter trapaceado, embora tenha considerado que o golpe "não foi gentil, mas não foi ilegal". O holandês se desculpou diretamente a Grigorian após a luta.