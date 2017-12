Lutador erra alvo e, ao invés de acertar rival, nocauteia árbitro de combate

Ser juiz de luta não é das tarefas mais fáceis. Além de ter que ficar atento a todos os movimentos dos atletas, já que a qualquer instante o combate pode ser decidido, ainda se corre o risco de ser acertado com um golpe. E foi exatamente isso que aconteceu com um árbitro do Spinning Backfist, evento de muay-thai.

Enquanto prestava atenção e acompanhava de perto a ação dos lutadores, o árbitro foi surpreendido com um golpe giratório de um deles. O mais curioso é que os atletas nem perceberam que o juiz tinha caído no ringue após receber o soco e continuaram se batendo. Segundos depois, porém, a luta foi paralisada para que o árbitro pudesse ser atendido. Assista: