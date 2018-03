Lutador ganha luva recheada com maconha após vitória no UFC 222

Sean O'Malley brilhou no UFC 222, evento realizado no último sábado (03), em Las Vegas (EUA). A jovem de revelação, de apenas 23 anos, derrotou Andre Soukhamthath e levou o prêmio de 'Luta da Noite', mesmo com uma grave lesão no pé sofrida no terceiro round. Mas o prêmio mais inusitado veio de seu patrocinador: uma luva dourada recheada com maconha. + Conor McGregor vira garoto-propaganda de grande rede de fast food​

O'Malley, que é patrocinado pela Atrium Cannabis, uma clínica autorizada em comercializar a erva nos Estados Unidos, revelou que empresa estava 'preparando uma mistura de maconha perfeita' para sua festa em caso de vitória. O lutador filmou a festa o presente recebido pela patrocinadora

Sean O'Malley está invicto em sua carreira profissional no MMA, com 10 vitórias em 10 lutas. O norte-americano soma dois triunfos pelo UFC sobre Terrion Ware, em dezembro de 2017 e Andre Soukhamthath, no último sábado (03).