Lutador implora nas ruas por combate no UFC: 'Lutarei por comida'

O norte-americano Colby Covington arrumou uma forma inusitada de fazer campanha para ser escalado para se apresentar novamente pelo UFC. O meio-médio saiu pelas ruas implorando por um combate com um cartaz escrito: “Lutarei por comida".

O lutador publicou as imagens dele implorando por uma luta em sua conta no Instagram. Ao lado do vídeo, o atleta fez um apelo ao Ultimate: “Tempos dramáticos pedem por atitudes drásticas. Como vou me alimentar se todos estão me evitando???

Contratado pelo UFC em 2014, Covington já fez sete lutas na organização e sofreu apenas uma derrota, para o brasileiro Warlley Alves. A última vez que subiu no octógono foi em dezembro passado, quando derrotou Bryan Barberena por decisão unânime dos juízes.