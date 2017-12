Lutador inglês surpreende no UFC: 'Lula na cadeia e Bolsonaro presidente 2018'

Não é incomum que atletas nacionais das mais diferentes modalidades se manifestem acerca da crise política no Brasil. Dessa vez, no entanto, foi a vez de um esportista estrangeiro falar sobre a situação.

Em entrevista ao vivo ainda no octógono ao final de sua luta no UFC Fight Night: Volkov vs. Struve, na neste sábado, 2, em Roterdã, na Holanda, o lutador inglês Darren Till surpreendeu ao declarar: "Eu gosto de um político por causa do meu mestre: Lula na cadeia e Bolsonaro presidente 2018”.

Darren Till é natural de Liverpool, no noroeste da Inglaterra, e se mudou para o Brasil em 2012 para praticar artes marciais. Atualmente, Hill é treinado por Marcelo Brigadeiro, na Astra Fight Team, em Florianópolis.

UFC FIGHT NIGHT 115: Lutador MMA, Darren Till: "Lula na cadeia e Bolsonaro Presidente 2018." Astra Fight Team (Brazil) e Kaobon (England). pic.twitter.com/2i93C4qvdm — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) 2 de setembro de 2017

O vídeo da entrevista e da declaração do inglês foi tweetado pelo próprio Jair Bolsonaro, neste sábado, 2.

Na última luta do card preliminar do UFC Fight Night em Roterdã, válida pelos meio-médios, Till derrotou o sérvio Bojan Velickovic por decisão unânime dos juízes. Contrado em maio de 2015, o inglês agora soma três vitórias e um empate no UFC. Darren ainda não foi derrotado em toda sua carreira como profissional, sustentando cartel 15-0-1.

Uma publicação compartilhada por Till (@darrentill2) em Set 2, 2017 às 1:26 PDT

TRAJETÓRIA

Em entrevista ao podcast "Half The Battle", em julho de 2016, Till contou que a mudança para o Brasil foi influenciada pelo seu treinador na Inglaterra. Em 2012, ele se envolveu em uma briga durante uma festa e foi esfaqueado duas vezes nas costas, lesionando as costelas. "Após o incidente, meu técnico afirmou que eu não estava me concentrando totalmente nas lutas e que eu deveria me mudar para o Brasil porque tinha chances de chegar ao UFC", contou.

"Então fiz isso. Uma semana depois da conversa com ele, juntei meu dinheiro, coloquei uma mochila nas costas e viajei", completou. No início, ele planejava passar cerca de seis meses no Brasil , mas resolveu ficar em definitivo.

Segundo Till, em cerca de cinco meses, ele já conseguia conversar em português com seus colegas, o que explica sua fluência na entrevista deste sábado. "(Aprender o idioma) era uma coisa que eu queria bastante. Então, depois dos treinos, mesmo muito cansado, eu ia para casa e estudava um pouco de português. Nunca tive vergonha, sempre fui muito confiante em falar a língua. E as pessoas aqui sempre me ajudavam, então aprendi bem rápido", falou Till, na mesma entrevista.