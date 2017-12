Lutador mostra perna 'castigada' após chutes em derrota no UFC; veja

Derrotado por Jeremy Stephens na primeira luta do card principal do UFC 215, realizado no último sábado, 9, em Edmonton (Canadá), Gilbert Melendez sofreu bastante com os chutes baixos disparados pelo rival. Durante os 15 minutos de luta, o ex-campeão peso leve do Strikeforce foi duramente castigado pelo oponente, que atacou bastante sua perna esquerda.

Nesta segunda-feira, 11, Keri Melendez, esposa do lutador, divulgou uma imagem que mostra como ficou a perna do lutador após o confronto. Embora a imagem mostre o membro bastante inchado e roxo, ela garante que seu marido não sofreu maiores danos.

“Olá, pessoal. Todos estão perguntando sobre a perna do Gilbert. Aqui está a foto de hoje. Ele está indo bem. Obrigado a todos pela torcida. Nós sentimos o amor”, escreveu a mulher de Melendez.

Ex-campeão peso leve do extinto Strikeforce, Gilbert Melendez, que agora atua nos penas, ainda não rendeu o esperado no UFC. Embora já tenha disputado o cinturão em duas oportunidades – perdeu por pontos para Ben Henderson e foi finalizado por Anthony Pettis -, seu retrospecto é péssimo na organização: em seis lutas, somente uma vitória, contra Diego Sanchez, em 2013.

