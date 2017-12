Lutador nocauteia oponente com joelhada voadora em sua estreia no MMA

Fabian Edwards, que luta na divisão dos pesos médios, mostrou seu cartão de visita em sua estreia como profissional de MMA. O lutador inglês nocauteou brutalmente Rafał Cejrowski com uma joelhada voadora em sua primeira luta no card preliminar do Bellator 179, realizado na última sexta-feira na Arena SSE, em Londres, Inglaterra. Antes deste nocaute, Edwards estava invicto com 9 vitória como lutador amador.