Lutador provoca Ronda com 'passinho' e namorado da americana faz desafio

A vitória da brasileira Amanda Nunes na luta contra Ronda Rousey, no UFC 207, rendeu diversas provocações e memes na internet. Michael Page, lutador do Bellator, aproveitou o resultado da luta para fazer uma brincadeira, criando um "passinho" imitando a americana. O vídeo foi postado nas redes sociais do lutador e causou indignação do namorada da Ronda, que também luta MMA.

Travis Browne, peso-pesado do UFC, desafiou Page por meio de sua conta no Twitter. "Vai se f…, Michael Page. Estou pronto a qualquer momento, seu m…", escreveu Browne em seu perfil.