Lutador reclama de condições precárias nos bastidores do Bellator

O norte-americano Mitchell Chamale decidiu revelar um lado pouco conhecido dos bastidores do grandes eventos de MMA. Insatisfeito com as condições de trabalho oferecidas pelo Bellator, o atleta resolveu expor a estrutura precária da organização, mostrando lutadores sentados em caixas de papelão, na grama, enquanto se preparavam para subir no cage. Ele não revelou em qual evento aconteceu o episódio.

“Luta pelo Bellator, eles disseram... com todo o equipamento de produção que eles possuem, poderiam ter jogado alguns tapetes. O Estado (norte-americano) quer que os lutadores se tornem profissionais, mas não oferecem nenhum tipo de ajuda para tratá-los como profissionais. Tenho de trabalhar em ambos os sentidos”, escreveu Chamale em suas redes sociais.

A organização ainda não se pronunciou sobre o caso. O curioso é que Mitchell, de 32 anos, nunca sequer lutou no Bellator. Com passagem por franquias menores, ele soma sete vitórias e dois reveses em seu cartel profissional.