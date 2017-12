Lutador retorna após dois anos, nocauteia adversário e sai xingando o UFC

"Ei, UFC, vai se f...", postou no Twitter o lutador norte-americano Al Iaquinta, que havia acabado de nocautear o compatriota Diego Sanchez no UFC Fight Night 108, em Nashville (EUA), neste sábado.

Ele deveria estar feliz - afinal era seu retorno ao octógono depois de dois anos parado, por causa de uma lesão, e de quebra ele acabara de vencer um dos mais duros adversários na categoria peso-leve - mas ele estava revoltado contra a organização do UFC e agora pensa em acabar com o contrato.

De acordo com relato do portal UOL Esporte, Iaquinta reclamou que durante seus meses afastados do esporte ele não recebeu nenhum tipo de auxílio financeiro do Ultimate ou de outras empresas, e acabou tendo que trabalhar como corretor de imóveis em Long Island, para sustentar sua família.

Nem mesmo a chance de lutar em Long Island, sua cidade natal, animou o lutador. "Esses caras são perigosos. Eu não vou lá receber o que estou sendo pago para me machucar. Há a chance de uma lesão, como vou ganhar algum dinheiro? Não tenho patrocinadores. Não há nada", afirmou.

