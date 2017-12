Lutador sai da plateia, conquista cinturão e pede namorada em casamento

A previsão era que Claudinei "Kall" lutasse com Carlos Eduardo "Blade" na categoria meio-médio do JF Fight. Mas, no último momento, Kall desistiu da competição porque seu adversário estava pesando 400 gramas acima do limite. Com isso, o desistente abriu caminho para que o novato no MMA Luis Felipe Alvim conquistasse seu primeiro cinturão, logo na sua luta de estreia.

A escolha de Alvim para lutar no lugar de Kall, no entanto, foi improvisada. Alvim ainda não era conhecido pelas pessoas do ramo. "Como organizador do evento, para dar satisfação para o público, arrumei um substituto", afirmou o presidente do JF Fight, Vagner Araújo. Quem sugeriu Alvim foi seu mestre, o atleta do UFC Felipe Silva.

No dia em que se sagrou campeão, Alvim estava na plateia. "Fui ao vestiário falar com meu mestre. Ele me perguntou se eu queria lutar. Aceitei", falou. "Mas os organizadores do evento preferiram buscar outro lutador. Ligaram para ele, e o cara não quis."

"Com a luta já para acontecer, foi aquela correria. Minha namorada foi em casa pegar meus materiais, short, protetor bucal. Ela chegou em cima da hora", contou o campeão de 70 quilos. Blade, o adversário, pesa 82 quilos.

Alvim e sua namorada conseguiram pagar os ingressos do evento com a venda de doces, feitos por ela. "Decidi ir com a minha namorada porque precisava ver meus amigos lutando", falou. "Dei a ideia de fazer brownies e vender porque o ingresso era caro [R$ 80]. Estávamos sem dinheiro."

Após a conquista do cinturão, Alvim pediu a namorada em casamento. E ela aceitou.