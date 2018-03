Vídeo: Lutador se nocauteia, mas vence combate por desqualificação do rival

Uma sequência de trapalhadas marcou o combate entre Drew Chatman e Irvins Ayala nesta sexta-feira, pelo LFA 36. Um dos lutadores conseguiu a façanha de se nocautear após derrubar o rival e, mesmo assim, garantir a vitória.

Ayala foi quem conseguiu derrubar Chatman, mas ele bateu a cabeça no joelho do rival e acabou desmaiando. Durante a comemoração pela vitória, Chatman subiu em cima do seu adversário e deu um salto mortal.

A atitude de Chatman chamou a atenção dos juízes e ele perdeu a luta por desqualificação por conduta antidesportiva. Confira o vídeo:

So this happened after we went off air from #LFA36 last night. Thoughts? pic.twitter.com/WNlrNA9Za1 — AXS TV Fights (@AXSTVFights) 24 de março de 2018

O evento de MMA contou com a presença de três brasileiro: Vinicius Zani, Guilherme Faria e Jamall Emmers. Todos saíram com do octógono derrotados.