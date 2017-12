Lutador sujo? Fãs fazem vídeo com 'trapaças' de Jon Jones em lutas do UFC

Considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, o ex-campeão do UFC Jon Jones está muito perto de voltar ao octógono, após cumprir suspensão ocasionada por doping. Porém, para apimentar ainda mais a possível luta entre ele e o atual campeão dos meio-pesados Daniel Cormier, um canal no YouTube especializado em lutas produziu um vídeo com algumas 'trapaças' de Jones.

No vídeo, o norte-americano aparece algumas vezes colocando o dedo no olho de seus adversários, atitude considerada ilegal e que interfere muito no rendimento dentro do octógono. O status de "vilão" de Jones com esse tipo de ação ficou ainda mais evidente depois que Dana White, presidente do UFC, admitir que a instituição tinha que tomar algum tipo de medida para impedir o atleta de agir dessa forma. Assista ao vídeo: