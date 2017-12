Lutador vence combate em dupla com a namorada e a pede em casamento

Um pedido de casamento em pleno ringue, depois de uma luta, surpreendeu os espectadores do WrestleMania 33, neste fim de semana, nos Estados Unidos. Depois de vencer, ao lado do noivo, John Cena, uma dupla masculina/feminina, composta por The Miz e Maryse, a lutadora Nikki Bella foi pedida em casamento ainda em cima da arena. E ela aceitou.

Assim que a luta acabou, ao vivo, Cena se ajoelhou e mostrou a aliança para a noiva, além de relatar para o público presente detalhes da vida do casal - os dois já vivem juntos há cinco anos.

"Eu esperei por muito tempo para te perguntar isso. Você quer se casar comigo?", questionou o lutador no centro da arena, ouvindo o esperado "sim".

O pedido foi registrado pelo WWE no Twitter. A postagem ganhou milhares de compartilhamentos e repercutiu em sites e emissoras de TV norte-americanas.

Confira abaixo, no Twitter, o momento do pedido: