Lutadora de MMA 'desiste' antes do final do round e rival não perdoa

Na primeira luta do card principal do Legacy Fighting Alliance (LFA) 8, Alexa Conners enfrentou Calie Cutler em combate com peso casado. Apesar de ter mais experiência que Conners, Cutler cometeu um erro um tanto infantil ao final do segundo round ao confundir o sinal de 10 segundos com o do final da parcial.

Confusa com a atitude da adversária, Conners ficou olhando para o árbitro, que indicou que ainda estava valendo. A novata não hesitou e deu uma sequência de socos em Cutler, que até então caminhava tranquila para o seu corner.

No final, quem levou a melhor na luta foi Conners, que venceu por decisão unânime dos juízes. Agora, ela possui duas vitórias e uma derrota na carreira, enquanto Cutler soma cartel 5-4.

A desatenção de Cutler pode ser vista na marca de 23min20seg do vídeo abaixo.