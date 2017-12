Lutadora de MMA desmaia e mesmo assim vence combate nos EUA

A luta entre as pesos-palhas do Invicta FC, evento exclusivamente feminino realizado neste fim de semana, nos Estados Unidos, teve um final surpreendente. No terceiro round, Amy Montenegro desmaiou, após Celine Haga encaixar um estrangulamento, mas ainda assim saiu do octógono com a vitória.

Montenegro havia vencido os dois primeiros rounds, e o juiz Greg Franklin só percebeu que ela estava desmaiada quando o gongo já havia decretado o fim do duelo. Como a luta não foi interrompida, a americana foi declarada vencedora do combate, para surpresa da plateia que acompanhava o show.

Diante da polêmica, o lendário árbitro John McCarthy disse ao MMA Fighting que a regra é que se a luta terminar com um atleta inconsciente, o lutador que aplica o golpe deve ser declarado vencedor.