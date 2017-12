Lutadora diz que percebeu quando rival defecou: 'eu nunca mais lutaria'

"Se acontecesse comigo, eu nunca mais apareceria, nunca mais lutaria". A lutadora de MMA Felice Herrig fez a afirmação sobre a adversária enfrentada por ela no fim de semana no UFC Oklahoma, Justine Kish, que acabou perdendo o "controle intestinal" durante a luta. Ao fazer força para escapar de um golpe, Kish defecou no octógono e ainda fez piada no Twitter: "m... acontecem".

Apesar da concentração para vencer a disputa, Felice revelou ao site TMZ que percebeu a situação constrangedora da rival durante a disputa e afirmou que não lutaria mais, caso fosse ela a perder o controle dessa maneira.

“É uma situação difícil. Não quero falar bobagens sobre Justine, porque gosto muito dela. Eu percebi o que aconteceu, mas se estivesse no lugar dela, eu não gostaria que as pessoas ficassem falando disso e fazendo piada disso".

Kish fez tanta força para escapar de um mata-leão da adversária que acabou defecando no octógono. No momento do combate, ela e a oponente ignoraram esse detalhe e seguiram até o encerramento do confronto, que acabou sendo vencido por Felice.