Lutadora do UFC lança 'vaquinha virtual' para custear treinamentos

A lutadora canadense de MMA Sarah Moras, que no dia 9 de setembro entra no octógono para enfrentar a norte-americana Ashlee Evans-Smith, pelo UFC 215, no Canadá, abriu um financiamento virtual para custear seus treinos.

A lutadora, de 29 anos, quer se dedicar integralmente à preparação, e para isso estabeleceu uma meta de arrecadar R$ 33 mil (US$ 10 mil) em sua campanha na internet, que pode ser acessada neste link.

Em cinco dias, 93 pessoas ajudaram a lutadora, que já arrecadou US$ 4.100 (cerca de 40% do valor desejado), e que segundo ela será usado para despesas de transporte, voo e alimentação para que possa frequentar um centro de treinamento do UFC.

A canadense, que não compete desde 2015, acumula na carreira quatro vitórias e duas derrotas.