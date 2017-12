Lutadora do UFC publica imagem forte de lesão no pé esquerdo

Sem lutar desde dezembro de 2016, Paige VanZant ainda não está confirmada no card do UFC 216, em outubro, onde deverá enfrentar Jessica Eye. Mas seus planos podem ser arruinados devido a um corte no pé esquerdo.

A norte-americana publicou em sua conta no Instagram uma foto da lesão, mas não explicou como sofreu o machucado.

Atualmente no peso palha (52,2 kg), VanZant deverá subir para o peso mosca (56,7 kg) para enfrentar Eye. A rival, por sinal, também deverá trocar de categoria, descendo do peso galo (61,2 kg) para o mosca.