Lutadora do UFC faz 'nº 2' no octógono e brinca no Twitter: 'M****s acontecem'

Na terceira luta mais importante do UFC Fight Night 112, na noite deste domingo, na Chesapeake Energy Arena, em Oklahoma, Justine Kish enfrentou Felice Herrig, em luta válida pela categoria palha feminina.

Até então invicta, Kish foi derrotada por decisão unânime ao final dos três rounds. Mas, um incidente nojento nos segundos finais da última parcial acabou repercutindo mais do que o próprio resultado da luta.

Kish fez tanta força para escapar de um mata-leão da adversária que acabou defecando no octógono. No momento do combate, ela e a oponente ignoraram esse detalhe e seguiram até o encerramento do confronto.

Lutadores são flagrados em situação parecida costumam negar o fato. No entanto, Justine mostrou bom humor e brincou com o ocorrido. "Seu uma guerreira e nunca irei desistir. #MerdasAcontecem Estarei de volta logo", publicou Kish em sua conta oficial no Twitter.