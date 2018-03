Lutadora transexual derrota homem em luta de MMA no Amazonas

A transexual Anne Viriato subiu na área de lutas do Mr. Cage 34 para enfrentar um homem nas regras do MMA. E, após 15 minutos de luta na madrugada deste domingo, em Manaus, ela derrotou Raílson Paixão na decisão unânime dos juízes. A vitória da atleta trans sobre um homem foi a primeira registrada na história do esporte.

Especialista em jiu-jitsu, Anne não fugiu da troca de golpes contra Raílson, equilibrando a disputa em pé. Por outro lado, abriu vantagem todas as vezes que a disputa foi ao solo. Ao final, os três juízes marcaram a vitória para a atleta transexual.

“Obrigado por aceitar lutar comigo, Raílson. Lutei contra o preconceito hoje. Tinha muita gente torcendo contra e agora vi todos aplaudindo. Obrigado”, disse a atleta após a luta. O duelo entre Anne x Raílson foi transmitido pelo Facebook por Samir Nadaf, empresário responsável pela organização do evento (clique aqui para assistir)