Lutadores brasileiros comemoram nas redes vitória de Amanda Nunes

A vitória arrasadora da brasileira Amanda Nunes no UFC 207 segue repercutindo nas redes. Lutadores brasileiros aproveitaram para elogiar a baiana e provocar Ronda Rousey. Quem mais vibrou com o resultado foi José Aldo, que vive em guerra com o UFC por conta de sua revanche contra Conor McGregor que ainda não aconteceu.

"Chupa cambada de ...!! Parabéns @amanda_leoa ", desabafou José Aldo em seu Instagram depois da vitória de Amanda.

A brasileira Cris Cyborg que há tempos pede para enfrentar Ronda debochou em seu Facebook: "Acho que sabemos porque a luta nunca aconteceu agora.... melhor nunca... não acredite em tudo o que a mídia te diz! Boa Amanda Nunes Leoa #vivabrasil", escreveu Cyborg.

Um dos maiores nomes do MMA braslieiro, Rodrigo Minotauro também comemorou a vitória de Amanda Nunes. "Parabéns baiana @amanda_leoa, venceu de forma impressionante a Ronda no primeiro minuto de luta com um boxe afiado mostrou que veio para ficar e dominar a categoria".

Chupa cambada de ...!! Parabéns @amanda_leoa Um vídeo publicado por josealdojunioroficial (@josealdojunioroficial) em Dez 30, 2016 às 9:58 PST