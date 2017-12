Lutadores destroem ringue e nocauteiam juiz em combate da WWE

Big Show e Braun Strowman travaram um duro duelo durante o Monday Night RAW, realizado em Columbus, Ohio. O combate foi encerrado de maneira polêmica, com o ringue sendo completamente destruído pelos dois gigantes. O palco do espetáculo foi ao chão após Braun Strowman, de 175 kg, derrubar Big Show, de 174 kg, com um salto das cordas. Sobrou até para o árbitro da luta, que foi arremessado para fora do ringue.

Apesar das imagens impressionantes, especula-se que a destruição foi combinada. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o ringue é destruído em combates da WWE.