Um nocaute duplo, bastante incomum nos ringues, aconteceu em um evento de muay thai envolvendo os lutadores Dorian Price e Jonathan Lecat, na Tailândia, neste fim de semana.

Em determinado momento do combate, os dois "se nocauteiam" e ambos vão ao chão. O árbitro, então, inicia uma contagem dupla.

O ex-UFC Price, apesar do golpe, consegue ficar em pé. Com o adversário ainda no chão, ele acabou, portanto, sendo declarado o vencedor.

Confira o momento incomum: