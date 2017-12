Lyoto e Demian levantam torcida na pesagem do UFC São Paulo

A pesagem do UFC São Paulo, realizada no Ginásio do Ibirapuera nesta sexta-feira mostrou um comportamento diferente da torcida. Ao invés das vaias e dos gritos de "Uh, vai morrer", os estrangeiros que estarão em ação neste sábado foram recebidos com silêncio, enquanto os brasileiros eram festejados. Porém, foi só Colby Covington entrar na arena para se pesar oficialmente que o torcedor voltou a vaiar. Mas o responsável pela maior festa da torcida não foi o norte-americano. Demian Maia e Lyoto Machida arrancaram aplausos e gritos do torcedor durante a pesagem.

Após soltar um grito na pesagem e, depois, encarar Derek Brunson com bastante intensidade, Lyoto agradeceu o apoio do torcedor durante a semana de luta e disse esperar que isso se traduza no dia da luta.

"Galera, quero agradecer a todos pelo seu apoio e por tudo que vocês têm feito. Com certeza, o apoio de vocês é essencial e vocês são mais um em campo lá dentro", declarou o brasileiro.

Além das intensas encaradas nas duas lutas principais do evento, outros dois combates chamaram atenção: o duelo entre Deiveson Alcântara e Jarred Brooks quase terminou em briga antes da luta. O norte-americano parecia animado ao entrar, mas quando Deiveson chegou e apontou uma arma imaginária, o tempo fechou e os dois ameaçaram trocar golpes em cima do palco. Depois, o invicto Niko Price chegou perto do rosto de Vicente Luque e fez cara feita, mas o brasileiro manteve a compostura, e não se intimidou com a provocação.

Resultados Pesagem do UFC São Paulo

CARD PRINCIPAL

Peso médio: Derek Brunson (83,9kg) x Lyoto Machida (83,9kg)

Peso meio-médio: Demian Maia (77,6kg) x Colby Covington (77,6kg)

Peso galo: Pedro Munhoz (61,7kg) x Rob Font (61,7kg)

Peso leve: Francisco Massaranduba (70,3kg) x Jim Miller (70,3kg)

Peso médio: Thiago Marreta (84,4kg) x Jack Hermansson (83,9kg)

Peso galo: John Lineker (61,7kg) x Marlon Vera (61,2kg)

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio: Vicente Luque (77,6kg) x Niko Price (77,6kg)

Peso médio: Antônio Cara de Sapato (83,9kg) x Jack Marshman (84,4kg)

Peso meio-médio: Elizeu Capoeira (77,6kg) x Max Griffin (77,6kg)

Peso leve: Hacran Dias (70,3kg) x Jared Gordon (70,8kg)

Peso mosca: Deiveson Alcântara (57,2kg) x Jarred Brooks (56,7kg)

Peso pesado: Marcelo Golm (109,8kg) x Christian Colombo (117kg)