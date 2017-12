Lyoto Machida fará luta principal do UFC Belém contra Eryk Anders

O UFC Belém já tem uma luta principal e ela terá a participação de Lyoto Machida, natural da capital paraense. O carateca enfrenta Eryk Anders em combate válido pelo peso médio no evento do dia 3 de fevereiro. O norte-americano vem de vitória sobre Markus Maluko no UFC Fresno e havia desafiado o brasileiro logo após o triunfo sobre seu compatriota. A informação é do site norte-americano MMA Today.

Lyoto Machida vem de três derrotas seguidas, duas por nocaute e uma por finalização. Após ser derrotado por Luke Rockhold e Yoel Romero, o brasileiro pegou um gancho por usar uma substância proibida pela USADA sem ter ciência da proibição da mesma. Após 18 meses fora do octógono, ele retornou no UFC São Paulo do fim de outubro e acabou nocauteado no primeiro assalto por Derek Brunson.

Aos 30 anos, Anders está invicto no MMA com 10 vitórias em 10 lutas. No UFC, ele venceu seus dois compromissos, nocauteando o brasileiro Rafael Sapo e superando Maluko, também brazuca, no último fim de semana. Eryk Anders é casado com uma brasileira e fala português fluentemente. Por isso, pediu para lutar em sua "segunda casa", enfrentando o ex-campeão meio-pesado.

Com isso, o Ultimate já tem seis lutas confirmadas para sua estreia no Norte do Brasil. Além da luta principal, o evento contará com a participação de Valentina Shevchenko, que fará sua estreia no peso mosca contra a brasileira Priscila Pedrita, e também terá as participações de Thiago Marreta, Deiveson Figueiredo, Polyana Viana e Marcelo Golm.

Card do UFC Belém (por enquanto):

Peso médio: Lyoto Machida x Eryk Anders

Peso mosca: Valentina Shevchenko x Priscila Pedrita

Peso médio: Thiago Marreta x Anthony Smith

Peso mosca: Deiveson Figueiredo x Joseph Morales

Peso palha: Maia Stevenson x Polyana Viana

Peso pesado: Tim Johnson x Marcelo Golm