Mackenzie Dern tem pedido atendido e encara Amanda Cooper no UFC Rio

Mackenzie Dern pediu e o Ultimate atendeu. A brasilo-americana, que após derrotar Ashley Yoder no UFC 222 pediu para estar no card do UFC 224, no Rio de Janeiro, teve seu desejo atendido. A organização anunciou que a faixa-preta irá encarar Amanda Bobby Cooper, no dia 12 de maio, no evento que marca o retorno do show ao Brasil. A notícia da luta foi divulgada pelo site MMA Brasil. + Werdum precisa subir em cadeira para encarar 'gigante russo' em pesagem

Mackenzie Dern, um dos maiores nomes do jiu-jitsu feminino, debutou no MMA em 2016 e está invicta na carreira, com seis vitórias em seis lutas. A brasilo-americana, de apenas 24 anos, fez sua estreia no octógono no UFC 222, no último dia 3, quando derrotou Ashley Yoder em uma apertada decisão dividida dos juízes.

Por sua vez, Amanda Cooper tem um histórico profissional de três vitórias e três derrotas. A norte-americana fez quatro lutas pelo UFC e acumula duas vitórias e duas derrotas. Em sua última atuação, 'ABC' derrotou Angela Magana no UFC 218, em dezembro de 2017.

UFC 224

A luta principal do UFC 224 será a disputa do cinturão peso galo (até 61,2 kg.), onde a brasileira Amanda Nunes defenderá seu reinado contra Raquel Pennington. Já no segundo duelo mais aguardado do show, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite. Nomes como: Ronaldo Jacaré, John Lineker e Thales Leites também estão confirmados no show.

Confira o card até momento:

Peso galo: Amanda Nunes x Raquel Pennington

Peso médio: Vitor Belfort x Lyoto Machida

Peso médio: Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Peso galo: John Lineker x Brian Kelleher

Peso médio: Thales Leites x Jack Hermansson

Peso leve: Davi Ramos x Nick Hein

Peso palha: Mackenzie Dern x Amanda Cooper

Peso meio-médio: Alberto Miná x Ramazan Emeev

Peso pesado: Júnior Albini x Alexey Oleynik

Peso médio: Cezar Mutante x Karl Roberson