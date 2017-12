Mãe que não perde uma luta vai dar forcinha a filho contra brasileiro no UFC

A mãe de Tyron Woodley, adversário do brasileiro Demian Maia no UFC 214, certamente será um dos fatores a mais de pressão contra o brasileiro no combate, marcado para a noite do sábado, no qual Maia tentará roubar o cinturão dos meio-médios (até 77,1 kg).

Deborah, conhecida pela ligação que tem com o filho, não perde nenhum combate de Tyron - e esta será a terceira vez que ela verá o filho defender o título. Em todas as oportunidades, ela reage de forma bastante emocionada ao ver o desempenho do lutador.

Os dois, segundo o portal UOL, possuem uma forte ligação, e Tyron sempre agradece a ela nas redes sociais após cada luta. Deborah, que teve 13 filhos, cuidou sozinha de todos após o pai do lutador ter abandonado a família.

A luta entre Tyron e Maia será a segunda mais importante no card do UFC 214, cujo duelo principal será o combate entre os norte-americanos Daniel Comier e Jon Jones, pelo cinturão dos meio-pesados.